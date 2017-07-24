Yaz günü çizmesiyle şaşırttı!

Magazin - 25 Temmuz 2017 05:00

Ünlü oyuncu Selin Şekerci önceki gün Bodrum Gümüşlük’te görüntülendi.Satsuma Gümüşlük’te arkadaşıyla sohbet eden oyuncu, ardından yapımcı Gül Oğuz’u ziyaret etti. Kız kıza tatil yapmaya geldiğini söyleyen Şekerci’nin giydiği beyaz kovboy çizmesi dikkat çekti.Selin Şekerci, son olarak Fox TV'de ekrana gelen Çoban Yıldızı dizisinde oynamıştı.Kaynak: hurriyet.com.tr