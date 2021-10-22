Yazarlıkta yaş değil, yaşanmışlık sınırı var!

Kitabında yer alan kişileri ve mekanları, “İşlenen bir suç karşısında vicdanınızda oluşması gereken rahatsızlığı hissetmeniz için” yarattım diyen Nevzat Şanal, kitabında toplumlar arası şiddet farklarının neler olduğunu da gözler önüne seriyor. Şiddet konusunu uzun süreden beri incelediğini ve bu konuya çok fazla kafa yorduğunu anlatan genç yazar; “Maruz kalınan bir şiddeti bir Arap ve bir Rus kadınının algılama şekli çok farklı.Ruski’de bunun birkaç çarpıcı örneği var. Ama yaptığım tüm araştırma ve gözlemin sonucunda şunu söyleyebilirim ki şiddet ne kadar basitse o kadar acıtıcı oluyor. Kitap da zaten bunun peşinde” diyor.Ben 94 yılında Ankara’da doğdum. Daha sonra sinema eğitimi için İstanbul’a geldim. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar’dan mezun oldum. Şimdi de hem medya hem edebiyat alanında çalışıyorum.Bu kitap aslında başlı başına bir hikaye kitabı değil yani baştan sona kurmaca bir kitap değil. Kitapta anlatılan 4 kadın da kanlı canlı yaşayan insanlar. Onlarla zaman geçirdikçe ve onları tanıdıkça hayatlarından çok etkilendim. Birbirimizin hayatlarındayken onları yazma gibi bir düşüncem hiç olmamıştı ama görüşmedikçe, haber alamadıkça onların hikayelerini devam ettirme ihtiyacı hissettim ve bu kitap ortaya çıktı.Tek bir kelimeyle anlatacak olsaydım suç derdim. Kitaptaki mekanlar, insanlar, olaylar hepsi okuyucu da bilerek rahatsızlık vermek için yaratıldı. İşlenen bir suç karşısında vicdanınızda oluşması gereken rahatsızlığı hissetmeniz için. Çünkü işlenen tüm suçlara siz de ortaksınız. Okuyucuların ne anlam çıkartacağını kestiremiyorum. Herkes için farklı bir anlamı olacaktır elbette. Ne anlam çıkartacaklarından çok ne hissedeceklerini merak ediyorum aslında. “Raymond Radiguet ve Arthur Rimbaud en ünlü kitaplarını yazdıklarında 20’li yaşlarındaydı”Kitabın olay örgüsünü birbirine katmak çok eğlenceliydi. Bir hikayedeki ana karakter, diğer bir hikayenin figüranı olarak karşımıza çıkabiliyor. Kitapta böyle bir şeyi yapmak istedim çünkü hayat da aslında tıpkı böyle. Ben şu an kendi hayatımın başrolündeyim ama aslında sizin hikayenizde yalnızca bir figüranım. Buradan çıkıp gittikten sonra sizin hikayeniz için bir önemim yok ama aslında bir başka hikaye için en önemli karakter de benim. Bu aslında hayatın ta kendisinin derinliği, Ruski’ye de bir parça yansıdıysa ne mutlu.Böyle bir yaş olduğunu düşünmüyorum. Raymond Radiguet en ünlü romanını 20 yaşında yazdı. Arthur Rimbaud, Sarhoş Gemi’yi yazdığında yirmisinde bile yoktu. Yazarlıkta bir yaş sınırının olmadığını ama yaşanmışlık sınırının olduğunudüşünüyorum.Bu konuyu çok uzun süredir kafama takıyorum. Şiddeti en temelde ikiye ayırıyoruz. Fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet olarak. Fiziksel şiddet tüm toplumlarda aynı, birisi size vurursa canınız acır ama psikolojik şiddet toplumlar arasında farklılıklar gösteriyor. Yaşadığım coğrafya ve hayat dolayısıyla Türkleri, Rusları ve Arapları gözlemleyebildim. Bu üç toplum arasında bile şiddet çok farklı algılanıyor. Maruz kalınan bir şiddeti bir Arap ve bir Rus kadınının algılama şekli çok farklı. Ruski’de bunun birkaç çarpıcı örneği var. Ama yaptığım tüm araştırma ve gözlemin sonucunda şunu söyleyebilirim ki şiddet ne kadar basitse o kadar acıtıcı oluyor. Kitap da zaten bunun peşinde.Suç ve şiddet yazdıklarınızın başrolünde hep olacak mı? Bu gezegen suç ve şiddet üzerine kurulu bir gezegen. Benim var olduğum süre içinde - hiç sanmıyorum ama- başka temeller üzerine kurulu bir gezegen yaratırsak ben de kitaplarımı başka temeller üzerine oturturum.Bu kitaptaki gibi Türk okuyucularının çok da aşina olmadığı karakterleri ve olayları yazmak istiyorum. Milyonlarca doları yandıktan sonra tek düşündüğü şey hamburgerinin sosu olan karakterler gibi. Türk edebiyatında üzerine iyi düşünülmüş, kartondan değil de bir gerçekliği olan kadın karakterler pek yok. Bizim edebiyatımız çoğunlukla erkek hikayeleri üzerine kurulu. Ruski’de olduğu gibi bundan sonra yazacaklarımda da bu eksiğe yönelik yazmak isterim.Birisi gibi olma hedefim yok. Ama sevdiğim çok sanatçı var. Marquis de Sade, Irvıne Welsh, Albert Camus, Hakan Günday, Ömer Seyfettin… Sadece edebiyattan beslenmiyorum aslında. Edebiyat kadar diğer sinema da hayatımın içinde. Stanley Kubrick, Gaspar Noe, Quentin Tarantino…Hikayelerimin sinemada da olmasını çok isterim elbette. Eğitimini aldığım asıl sanat dalı sinema. Ama bir hikayenin beyaz perdede olabilmesi için bir yazardan daha fazlasına ihtiyacı var. İleride bu ihtimallerin birbirine denk düşeceğine ve bir sinema filmi yapacağıma eminim.İkinci kitap için daha zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Başka bir kitabı yayınlamadan önce Ruski’nin biraz neleri başaracağını görmek istiyorum. Türk edebiyatının bana ve Ruski’ye nasıl tepki vereceğini merak ediyorum. Ruski’nin İngilizce ve Almanca yayınlanması gibi bir hayalim de var. Her şey istediğim gibi ilerlerse ikinci kitabımı da okuyucuyla buluşturmak işin en keyifli ve en kolay kısmı olur.