Yazın cilt enfeksiyonları kabusunuz olmasın!

Sıcaklıklar, her geçen gün daha da artıyor. Yükselen sıcaklıklarla birlikte insan vücudu da bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışıyor.

Güzellik - 14 Temmuz 2017 13:27

Özellikle yaz aylarında cilt enfeksiyonlarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu sebeple hijyen koşullarına dikkat etmek ve enfeksiyonlarla ilgili birtakım önlemler almak gerekiyor. Central Hospital’dan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan, yaz aylarında görülen cilt enfeksiyonları hakkında bilgiler veriyor.



Islak mayolardan kaçınılmalı

Cilt enfeksiyonlarından korunmanın ön şartının kuruluk olduğu unutulmamalıdır. Vücudun sıcak, nemli, ıslak, terli ve özellikle kapalı bölgelerinde enfeksiyon oluşma riski oldukça fazladır. Deniz veya havuz kenarında ıslak mayonun uzun süre vücutta kalması mantar enfeksiyonuna zemin hazırlayan en önemli nedenlerden biridir. Özellikle kadınların ıslak mayoyla uzun süre beklenmesi genital bölgelerinde mantar enfeksiyonu ihtimalinin artmasına neden olur.



Havuz yerine deniz tercih edilmeli

Enfeksiyonlar havuz, plaj, sauna, spor salonları gibi nemli ortak kullanım alanlarında kolaylıkla bulaşabilir. Bu sebeple yazın havuz yerine denizlerin tercih edilmesi önerilir. Çünkü bazı havuzlar ciddi birer mikrop kaynağı olabilir. Havuzlarda ise bazı kullanım kurallarına dikkat edilmelidir. Örneğin havuz kullanımının öncesinde ve sonrasında kişilerin duş almaları önemlidir. İdrarını kontrol edemeyen çocukların ve yetişkinlerin havuzları kullanmaları da oldukça sakıncalıdır. Kirli havuzları kullanan kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları da sıklıkla görülür.



Havuz ve plaj kenarında terlik giyilmeli

Havuz ve plaj kenarlarındaki enfeksiyonlar da göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle çıplak ayakla dolaşılmamalı, mutlaka terlik giyilmelidir. Ayrıca başkasına ait havlu, terlik, tırnak makası ve törpü gibi kişisel eşyalar da asla kullanılmamalıdır.



Mantarın en belirgin özelliği kaşıntıdır

El ve ayaklarda oluşan mantarların bulaşıcı olduğu asla unutulmamalıdır. Mantar hastalıklarının en belirgin özelliği kaşıntıdır. Kaşıntı ile başlayan bir hastalık, sonrasında enfeksiyona dönüşebilir. El ve ayakların şişmesi ve üzerinde kabarcıkların oluşması bakteriyel enfeksiyon olduğunun göstergesidir. Çünkü mantar; el ve ayaklarda cildin kurumasına, kızarmasına, kabarmasına, kaşınmasına ve soyulmasına sebep olur. Bu sebeple mantar hastalığı olan kişilerin tedavilerini ihmal etmemeleri, sağlıklı kişilerin de mantar enfeksiyonuna yakalanmamak için birtakım önlemler almaları şarttır.



Kıyafet ve ayakkabı seçimine dikkat edilmeli

Yazın giyilecek kıyafetlere de dikkat edilmelidir. Sentetik kumaştan yapılan giysiler, lastik ayakkabılar ve dar kıyafetler tercih edilmemelidir. Bunların yerine pamuklu kıyafetler ve iç çamaşırları, ayağı sıkmayan, kolay hava alan ve terletmeyen ayakkabılar giyilebilir. Ayakkabının içine giyilen çorabın da pamuklu olması ve her gün değiştirilmesi gerekir. Yazın serinlik vermesi amacıyla sandalet tarzı ayakkabılar sıklıkla tercih edilir. Bu ayakkabılar giyildikten sonra ayakların mutlaka yıkanması ve sonrasında iyice kurulanması önemlidir. Sonrasında kullanılan havlu ise kesinlikle vücudun başka bir bölgesine temas ettirilmemelidir. El ve ayaklar yıkandıktan sonra parmak aralarının iyi kurulanmasına özen gösterilmelidir.



Terin vücutta uzun süre kalması sakıncalıdır

Sıcak hava yüzünden vücutta oluşan terin uzun süre ciltte kalması da mantar hastalıklarına neden olabilir. Enfeksiyonlar daha çok vücudun kıvrımlı bölgelerinde görülür. Bu bölgelerde genellikle kızarıklık ve kaşıntı olur. Mantar; el veya ayak tırnaklarına yayılmışsa, tırnaklarda şekil bozukluğu ve renk değişimi de gözlemlenebilir.



Tedavide ilk kural enfeksiyon olan bölgeyi nemden arındırmak

Cilt enfeksiyonlarının tedavisinde ilk kural mantar oluşumuna neden olan şartların ortadan kaldırılmasıdır. Enfeksiyon kapmış bölgenin nemden arındırılması ve o bölgede pudra kullanılması faydalı olabilir. Kişiye özel ürünlerin temizliğine dikkat edilmeli, özellikle kozmetik ürünlerinin bir başkasıyla ortak kullanımından kaçınılmalıdır. Tedavide diğer bir aşama da deriye uygulanan merhemler ve ağız yoluyla alınan ilaçlardır. Bu ilaçlar kullanılmadan önce mutlaka uzman bir hekime başvurulmalı ve onun kontrolünde kullanılmalıdır.

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