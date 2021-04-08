Yazın müjdecisi Demet Akalın!

Demet Akalın şarkısı denince ilk akla gelenler; bahar, yaz ve eğlence! Bir çok kişi Demet Akalın şarkılarını yazın müjdecisi olarak görüyor. Sanki cemrelerden sonra yazın geldiğini haber veren işaretçi gibi. Havalar biraz ısınsın caddelerden geçen arabalarda, eğlence mekanlarında, okullarda yapılacak gösterilerde, mezuniyet ya da açılış törenlerinde kısacası her yerde duyarız Demet Akalın'ın sesini. Yıllardır bir yazımız daha yoktur ki Demet’siz bir şarkı listemiz olsun.Fakat Covid-19 pandemisiyle birlikte maalesef her şeyden uzak kaldık. 2020'nin nasıl geçtiğini anlayamadık. Açıkçası şimdiye dek 2021'den de beklediğimizi bulamadık. Ama biz umutluyuz. Aşı olanların sayısının artması ve alınan tedbirlerle birlikte vaka sayısının düşmesiyle sağlıklı bir yaza gireceğimizi ümit ediyoruz. Eski günlere dönmeyi iple çekiyoruz.Bu yaz da Demet Akalın şarkılarıyla eğlenmeyi bekliyoruz. Ve Akalın'a sesleniyoruz; Senden yazın müjdecisi yeni şarkılar istiyoruz.