Fi dizisinin sezon final yapmasıyla tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın yazlık pozları oldu oldu.
Instagram adresinden son halini paylaşan Sarıkaya'nın saçlarını da ördürdüğü gözlerden kaçmadı.
Yazlık Serenay Sarıkaya!
Serenay Sarıkaya'nın yazlık pozları olay oldu.Magazin - 14 Temmuz 2017 14:00
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