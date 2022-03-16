Yedi aylık hamile olan Hande Soral'dan 'göbek güncelleme' pozu

Hande Soral ile İsmail Demirci'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
"BOĞA ERKEĞİ OLACAK"
Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen sanatçı "Boğa erkeği olacak" dedi.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, hamileliğinin 29'uncu haftasında yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü oyuncu paylaşımına, 'Göbek güncelleme!' notunu ekledi.
Hande Soral'dan şaşırtan itiraf!
Hande Soral: "Tek çocuklu bir anne olmayı istemem"