Yedi aylık hamile olan Hande Soral'dan 'göbek güncelleme' pozu

Hande Soral ile İsmail Demirci'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Hande Soral'dan şaşırtan itiraf!

Hande Soral: "Tek çocuklu bir anne olmayı istemem"

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren Hande Soral ve İsmail Demirci çifti, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Hamileliğinde 29 haftayı geride bırakan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından son halini paylaştı.Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen sanatçı "Boğa erkeği olacak" dedi.Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, hamileliğinin 29'uncu haftasında yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü oyuncu paylaşımına, 'Göbek güncelleme!' notunu ekledi.