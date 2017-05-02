Yelda Tiftik'in akşam turu

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış işadamlarından Hakan Tiftik’in eşi Yelda Tiftik, Akmerkez’de görüntülendi.

Sosyete - 02 Mayıs 2017 21:48
Yelda Tiftik'in akşam turu
Akşam saatlerinde rastladığımız Yelda Hanım, ünlü bir giyim mağazasından alışveriş yaptıktan sonra aksesuar ve dekorasyon mağazalarını gezerek alışverişine devam etti.

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Bağlantılar: Yelda Tiftik, Akmerkez

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