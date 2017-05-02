Akşam saatlerinde rastladığımız Yelda Hanım, ünlü bir giyim mağazasından alışveriş yaptıktan sonra aksesuar ve dekorasyon mağazalarını gezerek alışverişine devam etti.
Yelda Tiftik'in akşam turu
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış işadamlarından Hakan Tiftik’in eşi Yelda Tiftik, Akmerkez’de görüntülendi.Sosyete - 02 Mayıs 2017 21:48
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