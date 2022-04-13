"Yemin" dizisi bitiyor mu?

Karamel Yapım’ın Kanal 7 için çektiği “Yemin” dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sevilen dizinin çekilmesi planlanan 5. sezon çalışmaları iptal edildi. Gökberk Demirci, Setenay Süer, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Ahmet Ömer Akıner, Gül Arcan, Büşra Oğur, Nevzat Yılmaz, Melahat Abbasova’nın başlıca rollerini oynadığı dizinin 554. bölümde final yapmasına karar verildi.
Hikâyesi Nazmiye Yılmaz’a ait olan diziyi Başak Yazı Odası kaleme alıyordu. Reyhan Pekar’ın yönettiği dizinin 4. sezon çekimleri mayıs ayında bitecek. Dizinin yayını ise eylül ayına kadar sürecek.
Geçen yıllarda dev bütçeli dizilerle yarışan “Yemin”in başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken jönü Gökberk Demirci’ye şimdiden teklifler gelmeye başladı bile…