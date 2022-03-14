"Yemin" dizisine yeni bir isim daha katıldı!

2018 yılında Sinemanın Kralı ve Kraliçesi adlı yarışmada 3.cü seçilen ve sonrasında Bahar’ı Beklerken isimli diziyle ilk defa kamera karşısına geçen Ali Yağız Durmuş, Yemin dizisi kadrosuna dahil oldu.Beğeniyle izlenen dizide Savaş karakterini canlandıracak olan genç oyuncu; “Savaş, duygularını içinde yaşayan, ağırbaşlı, sert ama bir o kadar da samimi ve çözüm odaklı biri. Set ekibi, yapımcımız ve yönetmenimiz bana yabancılık çekmemem adına dostça ve çok sıcak yaklaştı. Bu sebeple hiç yabancılık hissetmedim.” dedi.Genç oyuncu, oyunculukla ilgili hayalini ise; “Ben, ait olduğum dünyadan çıkıp, bu farklılıkla kendimi bile şaşırtacağım, beni zorlayan, seyrederken Yağız’dan parçalar bulamayacağım rollerin peşindeyim.” sözleriyle açıkladı.