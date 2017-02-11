Yenge çıldırttı!

Oyuncu Murat Yıldırım geçtiğimiz ay Faslı Imane Elbani'yle evlenmişti.

Magazin - 12 Şubat 2017 06:00
Yenge çıldırttı!
Gösterişli giyim tarzıyla dikkat çeken Imane Elbani önceki gğün Zeytinburnu'nda bir kürkçüye gitti. Beğendiğini satın alıp poz verdi. Fotoğrafı da Instagram'da paylaştı. Hayvanseverler küplere bindi. Imane gelen tepkiler üzerine hesabını yorumlara kapattı.

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