Oyuncu Yiğit Kirazcı, önceki gün Bodrum’da yeni kız arkadaşıyla görüntülendi.
Bitez’deki bir beach’te denize giren ikili, birbirini sık sık da öptü. Yiğit Kirazcı, kısa bir süre önce oyuncu Bestemsu Özdemir’le ayrılmışlardı.
Yiğit Kirazcı, son olarak geçtiğimiz hafta final yapan "Seni Kimler Aldı" dizisinde rol almıştı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Yeni aşkıyla Bodrum’da keyif yaptı!
Önceki gün Bodrum’da yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Yiğit Kirazcı, sevgilisiyle denize girerek sık sık öpüştü.Magazin - 14 Temmuz 2017 04:30
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