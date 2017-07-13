Yeni aşkıyla Bodrum’da keyif yaptı!

Magazin - 14 Temmuz 2017 04:30

Oyuncu Yiğit Kirazcı, önceki gün Bodrum’da yeni kız arkadaşıyla görüntülendi.Bitez’deki bir beach’te denize giren ikili, birbirini sık sık da öptü. Yiğit Kirazcı, kısa bir süre önce oyuncu Bestemsu Özdemir’le ayrılmışlardı.Yiğit Kirazcı, son olarak geçtiğimiz hafta final yapan "Seni Kimler Aldı" dizisinde rol almıştı.Kaynak: hurriyet.com.tr