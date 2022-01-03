Yeni bir aşk mı doğuyor? Sosyal medyayı sallayan iddia!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Damla Sönmez, "Başıma Gelenler" adlı parçayı seslendirdi.Sönmez'in performansının ardından söz alan Murat Boz ise sahneye çıkıp oyuncuyla düet yaptı.Birçok sosyal medya kullanıcısı da Boz'un yıllar önce yine aynı programda Aslı Enver ile benzer bir olay yaşamasına dikkat çekti. Sosyal medyada “Yeni bir aşk mı doğuyor?” yorumları yapılmaya başlandı.