Yeni 'Çukur' şaşırttı! Cumali Amca devri başladı!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde, Yamaç'ın yıllar sonra Çukur'a döndüğünü öğrenen herkes çok şaşırdı. Yamaç, mahallede şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşırken, hem Çukur'a hem ailesine neler olduğunu anlamaya çalıştı. Yamaç Koçovalı'nın Çukur'a döndüğünü öğrenen Cumali Amca ise Yamaç'ın karşısına çıktı ve ikili ilk karşılaşmasını yaşadı. Vartolu ile Yamaç'ın kavuşması ise duygusal anlara sahne oldu ve izleyenleri derinden etkiledi. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bölümün finalinde Cumali Amca'nın, Yamaç'ın gelişinden memnun olmadığını dile getirmesi dikkat çekti. Yamaç'ın başına gelenlerden haberdar olan Amca'nın sözleri gerilimi giderek artırırken, bundan sonra yapacakları konusunda akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Cumali Amca, Çukur'a ve Koçovalılar'a karşı daha çok hamleler yapacağının sinyallerini de şimdiden verdi.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.18 izlenme oranı (rating), 13.44 izlenme payı (share), AB'de 6.44 izlenme oranı (rating), 12.80 izlenme payı (share), Total’de 7.75 izlenme oranı (rating), 15.07 izlenme payı (share) elde etti. #yeniçukur etiketi Twitter Türkiye'de 9 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.Çukur'a dönen Yamaç, mahallede neler olup bittiğine dair bir şeyler anlamaya çalışırken, Cumali'yi gördü ve onu takibe almaya başladı. Cumali'nin evini uzaktan izleyen Yamaç, Damla'nın onu fark etmesiyle yakalandı. Cumali, evini izleyen kişiyi kovalamaya başladı. Yakaladığı kişinin Yamaç olduğunu gördüğünde ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gözyaşları içinde birbirine sarılan Yamaç ve Cumali'nın kavuşması izleyenlerin de yüreklerine dokundu.Yamaç'ın geri dönüşünün haberi Kulkan'a da ulaştı. Bunu öğrenen Kulkan, Efsun kozunu kullanarak kendini korumaya alabilmek için harekete geçti. Yıllar içinde büyük değişim yaşayan ve eski gücünü kaybeden Kulkan'ın, Efsun'u bulması ise hiç kolay olmadı. Girdiği bir gazinoda Efsun'u şarkı söylerken gören Kulkan büyük şaşkınlık yaşadı.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.