“Hayallerim, Babam ve Sen”in yönetmen koltuğunda son olarak “Kanunsuz Topraklar”ı yöneten başarılı isim Cevdet Mercan oturacak. Diziyi başarılı kalem Sırma Yanık yazacak.
Yeni dizi çifti; Berrak Tüzünataç ve Ozan Dolunay
Kanal D için hazırlanan “Hayallerim, Babam ve Sen”in barolleri Berrak Tüzünataç ve Ozan Dolunay oldu.
27.04.2022 19:45 Dizi Galeri
“Hayallerim, Babam ve Sen”in yönetmen koltuğunda son olarak “Kanunsuz Topraklar”ı yöneten başarılı isim Cevdet Mercan oturacak. Diziyi başarılı kalem Sırma Yanık yazacak.