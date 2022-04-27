Yeni dizi çifti; Berrak Tüzünataç ve Ozan Dolunay

Kanal D için hazırlanan “Hayallerim, Babam ve Sen”in barolleri Berrak Tüzünataç ve Ozan Dolunay oldu.

27.04.2022 19:45 Dizi Galeri

Yeni dizi çifti; Berrak Tüzünataç ve Ozan Dolunay
Kanal D’nin yeni sezon dizileri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Focus Film kanala bir dram dizisi hazırlıyor. Projenin adı “Hayallerim, Babam ve Sen” olacak. Dizinin başrollerini ise Berrak Tüzünataç ile Ozan Dolunay paylaşacak. Ozan Dolunay dizide bir sosyal medya fenomenine, Berrrak Tüzünataç ise menajerine hayat verecek.

“Hayallerim, Babam ve Sen”in yönetmen koltuğunda son olarak “Kanunsuz Topraklar”ı yöneten başarılı isim Cevdet Mercan oturacak. Diziyi başarılı kalem Sırma Yanık yazacak.

Bunlarda ilginizi çekebilir: