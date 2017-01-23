Yeni dizi; Savaşçı

Dizi - 23 Ocak 2017 14:50

Hepsi, 2200 yıllık bir destanın son sayfasını anlatmak için!Bir yılı aşkın süredir devam eden çalışmalarda sona gelinmek üzere. Özel Kuvvetler Komutanlığına, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin hikayesini anlatan SAVAŞÇI, öyküsü, anlatımı ve yapım standartları ile Türk televizyonlarında da bir ilk olacak. Onlar, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanlar. Oğullarımız, kardeşlerimiz; bu ülkenin çocukları. Namlunun ucunda geçen hayatlarını sadece şehitlik haberlerinde fark ettiğimiz yiğitler.Onlar ölümün, yaşamın, ülke ve onurun tüm ağırlığını genç omuzlarında bayrak gibi taşıyanlar. Onlar vatan sevgisinden söz etmek yerine, vatana en değerli şeylerini, canlarını adayanlar. Onlar Türkiye’nin sıkılmış yumrukları; onlar Türk Ordusunun gözbebeği.Onlar Çin sarayında Kürşat, Malazgirt’te süvari, Tuna’da akıncı, Sakarya’da kuvvacı, Kıbrıs’ta mücahit. SAVAŞÇI, kan ve canla, özveri ve sevgiyle, ter ve gözyaşıyla tutuşmuş, hiç sönmeyecek bir ocağın öyküsü.Ama isimleri daima aynı: Mehmetçik!Limon Film’in yeni televizyon dizisi “SAVAŞÇI”yı Süleyman Çobanoğlu yazıyor. SAVAŞÇI, çok yakında FOX'ta!