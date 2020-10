'Yeni Hayat', sosyal medyada dünya listesinde!

Dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen kuruluş The WIT, eylül ayında yayına giren en popüler dizi ve programları açıkladı. 5 Ekim tarihli Instagram verilerine dayanarak hazırlanan ve en fazla takipçi kazanan ilk on formattan oluşan listede Yeni Hayat da, listede yer almayı başaran yapımlar arasına girdi.Yeni Hayat, yeni bölümleri ile her Perşembe akşamı Kanal D’de…