Yeni iddia: Bedava tatile Gamze Erçel de katıldı

Maldivler'de gecceliği 12 bin dolar (yaklaşık 100 bin TL) olan lüks otelde kalan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in baş başa tatili kısa sürdü. Posta'da yer alan habere göre; Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve minik yeğeni Mavi'yi de adaya getirtti. Hep birlikte aynı otelde kalıyorlar.