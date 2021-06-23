Yeni ikili; Barış Arduç ve Melis Sezen

Son olarak Çukur'da Arık Börke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç ile Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bir iletişim firmanının tanıtım yüzü oldu. Markanın reklamı için birlikte kamera karşısına geçen ikilinin görüntüleri sosyal medyada oldukça konuşuldu.Barış Arduç ile Melis Sezen partner olarak birbirlerini oldukça yakıştırılırken, özellikle yakışıklı oyuncuyla ilgili övgü dolu yorumlar yapıldı.