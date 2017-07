Yeni KHK yayınlandı: Binlerce ihraç var

Diğer Haberler - 14 Temmuz 2017 21:07

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname ile toplam 7563 kişi ihraç edilirken Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da listede.KHK ile 263 kişi görevine iade edilirken, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı. Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları alındı.Yeni KHK ile ihraçlar şu şekilde:İHRAÇLARIN DAĞILIMIEmniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 303 kişi ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 551 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı'nda 1.486 kişi ihraç edildi. Sağlık Bakanlığı'nda 789 kişi ihraç edildi. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 546 kişi ihraç edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 102 kişi ihraç edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığı'ndan 418 kişi ihraç edildi. TRT'den 29 kişi ihraç edildi. Jandarma'da 235 kişi ihraç edildi. YÖK'ten 302 akademisyen ihraç edildi.İADELERİN DAĞILIMIGöreve iade kararı verilen personel sayısı ve kurumları şöyle:"Diyanet İşleri Başkanlığı 36, Türkiye Kalkınma Bankası 1, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 49, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Teşkilatı 2, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 7, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6, İller Bankası 1, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 6, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 1, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 2, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı 2, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 2, Spor Genel Müdürlüğü 3, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 8, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 4, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 56, Kültür ve Turizm Bakanlığı 4, Maliye Bakanlığı 8, Gelir İdaresi Başkanlığı 7, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2, Milli Eğitim Bakanlığı 40, Sağlık Bakanlığı 17, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2, üniversiteler 26, İçişleri Bakanlığı 2 (vali yardımcısı)""ÖKSÜZ'LE GÖRÜŞEN..."Resmî Gazetede yer alan KHK ile görevinden ihraç edilen isimler arasında; Adil Öksüz ile karakoldayken görüşen eski Başbakanlık çalışanı Ali İhsan Sarıkoca da var.Sarıkoca ifadesi alındıktan Sonra serbest bırakılmıştı.İHRAÇ LİSTESİİhraç edilenlerin tam listesi TIKLAYINIZ İADE LİSTESİİşte iade edilenlerin listesi TIKLAYINIZ RÜTBELERİ ALINANLARKHK ile daha önce emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanlığından 108, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 112, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 122 olmak üzere, toplam 342 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin rütbeleri alındı ve emekli kimlikleri iptal edildi.Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinden daha önce emekli olmuş, sözleşmesi feshedilmiş veya firari durumundaki Kara Kuvvetleri Komutanlığından 108 personel ile daha önce emekliye ayrılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 112, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 122 olmak üzere toplam 342 TSK personelinin rütbeleri alındı ve emekli kimlikleri iptal edildi.Kamu görevine yeniden kabul edilmemeyecek olan bu kişiler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Söz konusu kişiler uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatları kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona erecek. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacak.Rütbeleri alınan emekli TSK mensupları listesi için TIKLAYINIZ ÖĞRENCİLİĞİE İADE EDİLENLERKHK ile altısı ABD'de, ikisi İngiltere'de ve biri de Kanada'da olmak üzere dokuz kişinin öğrencilikle ilişkileri kesildi.Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak, yürürlüğe girdi.AÇILAN DERNEKBuna göre, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan altısı ABD'de, ikisi İngiltere'de ve biri de Kanada'da olmak üzere dokuz kişinin öğrencilikle ilişkileri kesilirken, ABD'de öğrenim gören Mikail Temirel öğrenciliğe iade edildi.İstanbul'da kurulan "Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği"nin tekrar açılması kararlaştırıldı.KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.OHAL kapsamında bazı tedbirler alınması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 5 Haziran'da kararlaştırılmıştı.GÖREV YAPTIKLARI TEŞKİLATA YENİDEN KABUL EDİLMEYECEKLERTerör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler.Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeliği, sair görevleri de sona ermiş sayılacak.PASAPORTLARI İPTAL EDİLECEKAyrıca silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından da 15 gün içinde tahliye edilecek.Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam, benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar, bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.İADE HÜKÜMLERİİlgili Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili KHK'nin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak.Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak.Personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.RÜTBESİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİTürk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası alan, devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri feshedilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile haklarında işlem tesis edilenlerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen, listede yer alanların rütbeleri alınacak ve emekli kimlikleri iptal edilecek.Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek.Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN TEDBİRLERİlgili KHK hükümleri, söz konusu dernek bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖRENLEREcnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesildi.Bunların gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılamayacak ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.İlgili KHK hükümleri, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılacak.HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM'İN MADALYALARI ALINDITerör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişilere 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında verilmiş madalyalar geri alınacak.Bu kapsamda yayımlanan KHK ile 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.Kaynak: hurriyet.com.tr