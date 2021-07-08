Yeni partnerler; Ozan Akbaba ve Deniz Işın

Mgx Film’in yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Filinta ve Halka dizilerinin başarılı yönetmeni Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Ozan Akbaba ile birlikte Atilla Şendil, Deniz Işın, Engin Hepileri, Özgür Emre Yıldırım ve Serdar Orçin’in başrollerini paylaştığı “Anka” dramatik bir erkek hikayesi.İsminden de anlaşılacağı üzere bir küllerinden doğuş senaryosu. Sıfırı tüketmiş bir adamın arabalara olan tutkusu ile tekrar ayağa kalkma öyküsü. Araba yarışları da aksiyonu da bol bir film. Sloganı: “Herkesi geç, geride kimseyi bırakma…”Temmuz sonunda sete çıkacak filmin tamamı İstanbul’da çekilecek. Araba ve aksiyon sahnelerinin çekimi için ise Almanya’dan özel bir ekip geliyor. Aksiyon ekibinin başında Yönetmen Marc Schoelermann yer alıyor. Filmin aksiyon sahneleri MGX Film’e ait virtual production studyolarında çekilecek.