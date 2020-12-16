Yeni Seksenler’e Mikser Melahat geldi!

Tokaslan’ın hayat verdiği Melahat, dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Mikser Melahat olarak da bilinen karakter, mahalleli tarafından istemeden de olsa ortalık karıştırma özelliğiyle biliniyor.Fehmi ile Melahat’ın buluşması gerçekleşti…Fehmi’nin uzun yıllardır küs olduğu ve görüşmediği kız kardeşi Melahat sonunda eve geldi. Fehmi ve Melahat’in büyük buluşmasını nihayet gerçekleşti. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen Fehmi ve Melahat arasındaki buzlar eriyecek midir?Melahat, üniversitede okuyan kızı Suna’ya bir türlü ulaşamayınca Fehmi, küs olmasına rağmen kız kardeşinin imdadına yetişmiş üniversitede okuyan yeğeni Suna’yı aramaya başlamıştır. Fehmi Suna’yı bulabilecek midir?Ve onu çok merak etmektedir. Melahat’e ne kadar kızgın olursa olsun yeğeniyle alakalı bu konuya kayıtsız kalamayan Fehmi konuya el atmaya karar vermiştir.Öte yandan Seyfi'nin muhtarlık mührünü Butik Ali’nin kaybetmesiyle ortalık karışmıştır. Mührün kaybolduğunu öğrenen Seyfi’nin tepkisi ne olacaktır?