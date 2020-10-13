Yeni single Almanya'da da yayınlanacak!

Hem iş hem de müzik dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Mr. Jade, 2020 kışına da damgasını vuracak. Birbirinden farklı projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı, uzun süre gündemden düşmeyecek!Müzik çalışmalarını ihmal etmeyen Mr. Jade, çok sevilen şarkılarına bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadı. Yeni single’ı için stüdyoya giren sanatçı, şarkıyı yalnızca Türkiye’de değil, Almanya’da da müzikseverlerin beğenisine sunacak. Single’ını şirketi Mr. Jade Music Production’dan çıkaracak olan Mr. Jade, kendi çalışmalarının yanında sesini duyurmak isteyen genç yeteneklere de albüm yapmayı planlıyor.Mr. Jade’yi çok heyecanlandıran projelerinden biri de dijital platformda yayınlanacak programı. Sanatçı, YouTube kanalında yeni bir programa başlayacak. Mr. Jade, çok yakında müzikseverlerle buluşturacağı kanalı üzerinden konserler verecek, özel yayınlar yapacak.