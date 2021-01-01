Yeni yılın ilk şarkıcı İrem Derici'den...

Rap Müziğinin büyük usta ismi Sagopa Kajmer’in 2019 yılında çıkardığı 'Sarkastik EP’de en sevilen şarkılarından biri olan “Vazgeçtim İnan”ı pop tarzda yorumlayan İrem Derici 2021’nin ilk saatlerinde tüm dijital platformlarda yayınlandı.Alper Atakan’ın düzenlemesini yaptığı şarkı yeni yılın ilk dakikalarında yayınlandığı andan itibaren tüm listelerin ilk sırasına yerleşti. İrem, bu sürprizi ile sosyal medyanın gündemi oldu uzun süre en çok konuşulan ismi oldu.