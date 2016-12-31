Yeni yılınız kutlu olsun

Koca bir yılı daha geride bırakıyoruz... Hoş geldin 2017!

Yaşam - 01 Ocak 2017 00:00
Yeni yılınız kutlu olsun
Hoş geldin 2017!

Yeni ümitler biriktireceğimiz, bambaşka maceralar yaşayacağımız ve her anından mucizeler bekleyeceğimiz yepyeni bir yıl karşımızda. 2016 yılının kötü hatıralarını ve üzücü anlarını geride bırakıyoruz. Dileriz ki; bu yıl ülkemiz için çok daha huzur dolu bir yıl olur. Tek dileğimiz size hayatınızı güzelleştirecek, yüzünüzü güldürecek haberler verebilmek...

Ailenizle, arkadaşlarınızla ve tüm sevdiklerinizle; huzur, mutluluk, sağlık ve para dolu bir yıl geçirmenizi dileriz.

Gecce ailesi olarak tüm okuyucu ve takipçilerimizin yeni yılını kutluyor; huzur dolu bir yıl diliyoruz.

Bu yıl sizin yılınız olsun!

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