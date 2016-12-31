Yeni yılınız kutlu olsun

Yaşam - 01 Ocak 2017 00:00

Yeni ümitler biriktireceğimiz, bambaşka maceralar yaşayacağımız ve her anından mucizeler bekleyeceğimiz yepyeni bir yıl karşımızda. 2016 yılının kötü hatıralarını ve üzücü anlarını geride bırakıyoruz. Dileriz ki; bu yıl ülkemiz için çok daha huzur dolu bir yıl olur. Tek dileğimiz size hayatınızı güzelleştirecek, yüzünüzü güldürecek haberler verebilmek...Ailenizle, arkadaşlarınızla ve tüm sevdiklerinizle; huzur, mutluluk, sağlık ve para dolu bir yıl geçirmenizi dileriz.Gecce ailesi olarak tüm okuyucu ve takipçilerimizin yeni yılını kutluyor; huzur dolu bir yıl diliyoruz.Bu yıl sizin yılınız olsun!