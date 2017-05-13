Yeşil detoksun gücü!

Bu detoks karışımı 1 haftada 5 kilo verdiriyor.

Güzellik - 13 Mayıs 2017 11:15

Yaz sezonunun yaklaşması ile herkes fit bir vücut için çeşitli yöntemler denemekte.Başarılı olanlar halinden memnun fakat bu fitliğe ulaşamayanlar alternatif yollar denemekte.Bu alternatif yolların başında detoks suları geliyor. Bitki ve meyvelerin karışımından oluşan bu sihirli sular kişiyi fitliğe adım adım yaklaştırıyor.



Bir haftada en az 3-4 kilo verdiriyor



Yeşil detoksun bu karışımı, düzenli tüketen kişiye tam bir haftada en az 3-4 kilo verdiriyor.Yoğunluk, yorgunluk ve üşengeçlik derken kendi yemeğimizi yapamaz olduk.Sağlıksız beslenme arttıkça vücudumuzun dengesi de bozuldu.Dengeyi sağlamak için sağlıklı tüketim şart. İşte o sihirli karışım...



Yeşil detoks için çeşitli tarifler:



Green Bliss: 3 adet elma, 3 adet salatalık ve 300 gr ıspanağın suyunu sıkarak hazırlayabilirsiniz.



Immune Boost: 3 adet yeşil elma, 1 adet limon ve birkaç parça kök zencefilin suyunu sıkarak karıştırabilirsiniz.



Alkalize Karışım: 2 adet kereviz, 2 adet salatalık 300 gr ıspanak ve 1 limonun suyunu sıkarak elde edebilirsiniz.



Detoks salatası: Bol yeşillik, bir çorba kaşığı maş fasulyesi filizi, bir çorba kaşığı mercimek filizi, iki kaşık limon suyu, bir tutam doğal Himalaya tuzu ve bir kaşık zeytinyağı.



Detoks çorbası: Her türlü mevsim sebzesinden birer adet, birkaç parça zencefil kökü, birkaç diş sarımsak, bir baş soğan, bir tutam lemon-grass. Tüm bu malzemeler, bir taşım kaynatılıyor ve limon suyu, kuru nane, kuru fesleğen ve sumakla lezzetlendiriliyor.

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