Yeşil sahalardan Kadına Şiddete Hayır mesajı!

Görkem Uludüz’ün büyük ilgi gören programı “Şöhretler Sahada” yenilenen formatıyla ekrana dönüyor. Yeni sezon çekimleri Colortek Türkiye sponsorluğunda gerçekleştirilen program, yakında “Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada Kadın Futbolu” adıyla ulusal kanallarda seyirciyle buluşacak.Başta Ahmet Dursun olmak üzere Türk futbolunun önde gelen isimlerinin destek verdiği proje, kadınların futboldaki yeteneklerini gözler önüne serecek. Programda Müge İnan, Nihan Üçerler, Merve Nalçacı, Seher Yangaz, Ece Tekin, Meryem Aydemir, Melike Aydemir, Mine Yıldız, Şehriban Dülek, Cansu Kaya, Gülsüm Aygün, Esra Şahin, Eylem Eren ve Dilara Dağlı gibi başarılı kadın futbolcuların yeşil sahalardaki mücadeleleri yer alacak. Program, “Kadına şiddete hayır” ve “Futbol kadına yakışır” sloganlarıyla yayınlanacak.Projenin mimarı Görkem Uludüz, kadın futboluna destek vermeye devam edeceğini söyledi: “Başta ülkemizde kadın futbolundan desteğini esirgemeyen sponsorumuz olmak üzere, ekibimden Akın Akkol, Fatih Aktürk ve Korkut Karabay’e, bizden desteğini esirgemeyen değerli dostum Ahmet Dursun ve projemize renk katan tüm kadın futbolcularımıza teşekkür ederim. Format değişikliğine gittiğimiz yeni bölümlerimizde büyük sürprizlerle ekranda olacağız. Kızlarımız çok başarılı ve yetenekliler. Hem saha içi hem de saha dışında her yönleriyle çok değerli sporcular. Bundan sonra da ülkemizde kadın futboluna olan tam desteğimiz devam edecek.”