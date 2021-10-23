‘Yeşil Vadinin Kızı’ Beren oldu

Yeşil Yapım'ın sahibi Özkan İpek’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmeni Murat Şenöy ile Çağıl Nurhak Aydoğdu. Kasım ayında Polonezköy ve Şile bölgesinde çekimlerine başlanacak olan dizide birçok sürpriz isim rol alacak.Dizi Latin Amerika başta olmak üzere Balkanlar ve Avrupa’da 30 ülkeye satıldı.Beren Gökdeniz yapımcısı Özkan İpek ve dizideki halasını oynayacak Aslı Altıkulaç Saçar ile.