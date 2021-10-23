30 ülkeye satıldı
Yeşil Yapım'ın sahibi Özkan İpek’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmeni Murat Şenöy ile Çağıl Nurhak Aydoğdu. Kasım ayında Polonezköy ve Şile bölgesinde çekimlerine başlanacak olan dizide birçok sürpriz isim rol alacak.
Dizi Latin Amerika başta olmak üzere Balkanlar ve Avrupa’da 30 ülkeye satıldı.
Beren Gökdeniz yapımcısı Özkan İpek ve dizideki halasını oynayacak Aslı Altıkulaç Saçar ile.
‘Yeşil Vadinin Kızı’ Beren oldu
Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor, Çocukluk dizilerindeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız geçtiğimiz yıl "en iyi çocuk oyuncu" ödülünü kazanmıştı. Minik yıldız şimdi de ‘Yeşil Vadinin Kızı’ adlı dizide başrol oyuncu olarak kontrat imzaladı.
23.10.2021 09:34 Magazin