"Yeşilçam" dizisinden büyük sürpriz!

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Yeşilçam'dan iki yeni bölüm sürprizi. Dizinin üç ve dördüncü bölümleri aynı anda yayınlanacak. Kült filmlere imza atan Çağan Irmak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Yeşilçam’ın yeni bölümlerinde; hayatındaki en büyük tutkusu olan sinema dünyasında eski altın günlerine dönmeye çalışan Semih Ateş’i neler beklediği şimdiden merak uyandırırken, hikayeye usta oyuncu Güngör Bayrak’ın Semih’in annesi olarak dahil olması dengelerin değişeceğinin sinyallerini verdi.Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün sürprizlerle dolu karakterlere imza attıkları etkileyici senaryoya sahip ‘Yeşilçam’, Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş’ı bir araya getiriyor.Sibel Tuna’nın yapımcılığını üstlendiği, Sunset Film imzalı ‘Yeşilçam’, üçüncü ve dördüncü bölümleriyle bu akşam saat 19.00’da BluTV’de aşk, mücadele ve de nostalji dolu yolculuğuna misafirlerini de dahil ederek devam edecek.