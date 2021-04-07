'Yeşilçam' oyuncularını hiç böyle görmediniz!

‘Yeşilçam’dan etkileyici perde arkası görüntüleri paylaşıldı. Merakla beklenen projenin oyuncuları daha önce hiç görmediğimiz şekilde izleyici karşısına çıkarken, dizinin temaları olan tutku, aşk, hırs, şöhret ve eğlenceyi de daha kamera arkası görüntülerinden fazlasıyla hissettirdiler. Projenin nostaljik atmosferine dair ipuçları niteliğindeki saç, makyaj ve kostümler izleyiciyi henüz dizi başlamadan derinlemesine o döneme yolculuğa çıkardı. Birbirleriyle şakalaşan ve de eğlenceli üsluplarıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin şimdiden nasıl bir üçlü olacağı da büyük merak uyandırdı.‘Yeşilçam’ın oyuncu kadrosunda ayrıca Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi önemli isimler bir araya geliyor. Dizinin senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün imzasını taşırken, yönetmenliğini ise usta yönetmen Çağan Irmak yapıyor.Sunset Film imzalı, yapımcılığını Sibel Tuna’nın üstlendiği ‘Yeşilçam’ ihtişamlı dünyasıyla 22 Nisan’da sadece BluTV’de!