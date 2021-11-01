'Yeşilçam'da Selin Şekerci'den sürpriz!

Yeşilçam’ın yeni sezonunun ilk beş bölümünü yayınlandı. Usta yönetmen Çağan Irmak’ın gözünden Türkiye tarihinin en unutulmaz dönemine izleyicileri yolculuğa çıkaran dizinin ikinci sezonunda herkesi büyük bir sürpriz karşıladı. Dönemin ünlü film aktrisi Mine Cansu’ya hayat veren Selin Şekerci mikrofonun başına geçerek ‘Bir Garip Yolcuyum’ adlı şarkıyı seslendirdi.Söz ve müziği Yıldırım Gürses’e ait olan ve hem pek çok sinema filmi ile dizide yer verilen hem de müzik dünyasının sayısız usta isminin seslendirdiği şarkı, başarılı oyuncunun yorumuyla nostalji ruhunu yaşattı. Şarkının kaydı için stüdyoya giren Selin Şekerci, onu da çok heyecanlandıran bu performans için şunları söyledi: “Daha önce yer aldığım projelerde şarkı söylediğim sahneler oldu ama bu sefer teknik olarak çok daha farklı bir çalışma gerektiriyordu. Şarkıyı kaydetmeden önce o dönemde yapılmış şarkıları dinledim, kelimeleri kullanım şekilleri, artikülasyonları, bastıkları yerler o kadar farklı ve kendine özgü ki her detayıyla o dönemin hissini uyandırmayı başarabilmek için uğraşmak gerekti. Aranjesini Cüneyt Yamaner yaptı o dönemde; hangi enstrümanlar kullanılır, duygusu nasıl olmalıdır gibi unsurları kovaladık. Oyuncu olarak zaman makinesini tecrübe etmek gibi bir şey.”Çağatay Ulusoy’un başrolde olduğu ve ona Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Bige Önal, Yetkin Dikinciler, Muhammet Uzuner, Bora Akkaş, Nilüfer Açıkalın, Hilmi Cem İntepe, Kanbolat Görkem Arslan, Taner Turan ve Güngör Bayrak’ın eşlik ettiği, Sibel Tuna’nın yapımcılığını üstlendiği Sunset Film imzalı ‘Yeşilçam’ın ikinci sezonunun ilk beş bölümü BluTV’de izlenebiliyor.