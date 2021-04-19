'Yeşilçam'dan nostaljik tanıtım!

BluTV, tarihinin en görkemli prodüksiyonu olan ‘Yeşilçam’ı, 22 Nisan öncesi sokaklara taşıdı. Binlerce kişi, hiç beklemedikleri anda ‘Yeşilçam’ anonsu yapan nostaljik kamyonetlerle karşılaştılar.Usta yönetmen Çağan Irmak’ın, Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleminden çıkan 1960’lı yılların dünyasını kusursuzca yarattığı ‘Yeşilçam’ heyecanı Türkiye’nin dört bir yanını sardı. Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi kuşaklarının önemli isimlerini bir araya getiren ‘Yeşilçam’, 7’den 70’e tüm izleyicilere geçmişin özlenilen değerlerini, duygularını hatırlatıp yaşatacak.Yapımcılığını Sibel Tuna’nın üstlendiği, Sunset Film imzalı ‘Yeşilçam’, 22 Nisan’dan itibaren BluTV’de neon ışıklarını seyircilerin üzerine yansıtacak.