"Yeşilçam"ın ikinci sezon afişi yayınlandı!

'Yeşilçam’, renkli ve hızlı hikayesiyle dönmeye gün sayıyor. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizinin afişi hikayeye dahil olan yeni isimlerle ve dönem ruhunun ışıltısının yansıtıldığı görsel diliyle heyecan yaratıyor. ‘Yeşilçam’ ikinci sezonun ilk beş bölümü 28 Ekim’de platformdaki yerini alacak.Usta yönetmen Çağan Irmak’ın rejisiyle hayata geçen, Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleminden Türkiye tarihinin en unutulmaz dönemlerinden Yeşilçam’ın mücadeleci, renkli, gizemlerle dolu ruhunu yansıtan dizinin yeni sezonunda kartlar yeniden dağılırken, hayatını sinemaya adayan Semih Ateş’in serüveni çok daha çetin hale geliyor. Rock & roll atmosferiyle seyircileri çok daha eğlenceli ve bir o kadar da sert bir yolculuğa çıkaracak olan ‘Yeşilçam’da Çağatay Ulusoy’a Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Bige Önal, Yetkin Dikinciler, Muhammet Uzuner, Bora Akkaş, Nilüfer Açıkalın, Hilmi Cem İntepe ve Güngör Bayrak eşlik ediyor.Sibel Tuna’nın yapımcılığını üstlendiği Sunset Film imzalı ‘Yeşilçam’, ikinci sezonun ilk 5 bölümüyle 28 Ekim’de ayakları yerden kesecek, heyecan dolu bir yolculuk için BluTV’de seyircilerle buluşuyor.