"Yeşilçam"ın yeni sezon fragmanı yayınlandı!

‘Yeşilçam’ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı, yaz aylarında çekimleri gerçekleşen ve kadrosuna dahil olan yeni isimlerle büyük heyecan yaratan dizi, yeni sezonun ilk 5 bölümüyle 28 Ekim’de izleyicilerle buluşuyor.Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün senaryosuna imza attığı, geçmişin nostaljik ruhunu aşk ve heyecan duygularını merkezine yerleştirerek taşıyan dizinin yeni sezon fragmanı şimdiden büyük merak uyandırdı.[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=LhGB2K0Gwq4][/youtubw]Hayatını sinemaya adamış Semih Ateş’i (Çağatay Ulusoy) daha da zorlu bir mücadelenin beklediği dizide hikâye 1969 yılının sonları, 1970’li yılların başından itibaren devam ediyor. Hayatın çok daha hızlı aktığı, eğlence ve entrikanın ön planda olduğu bir dönemde geçecek yeni sezonda izleyicileri renkli ve fırtına dolu bir dünya bekliyor. Tüm dengelerin değiştiği sezonda Semih’in yanındaki gizemli kadın (Bige Önal) soru işareti yaratırken, Reha’nın (Yetkin Dikinciler) Hakan’a (Bora Akkaş) olan iş teklifi ve Mine’nin (Selin Şekerci) şarkı söylediği sahne ilgi çekiyor.Usta yönetmen Çağan Irmak’ın unutulmaz Yeşilçam dünyasını en incelikli haliyle yansıttığı dizide Çağatay Ulusoy’a Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş, Nilüfer Açıkalın ve Güngör Bayrak eşlik ederken diziye yeni sezonda Bige Önal, Muhammet Uzuner, Kanbolat Görkem Arslan ve Hilmi Cem İntepe gibi sevilen isimler dahil oluyor. Yeni karakterlerin hikayeye nasıl yön vereceği merakla beklenirken, bu ışıltılı dünyada izleyiciyi pek çok sürpriz bekliyor.