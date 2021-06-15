Yeşilçam'ın yeni sezonundan çok konuşulacak tanıtım

‘Yeşilçam’ın ekibi, ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam ederken gösterişli dünyası ve kalplere dokunan hikayesiyle dizinin ikinci sezonundan ilk tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda, çok daha heyecanlı bir sezonun sinyalleri verilirken hikayede yepyeni bir dönemin başladığı da gözlerden kaçmıyor. Geçen yıllar, değişen dönem ve trendlerle ‘Yeşilçam’, izleyenleri yine ihtişamlı dünyasının içine çekerken, seyirci dizinin sevilen karakterlerinin hayatlarındaki değişim ve gelişimlere tanıklık edecek. Yeni karakterlerin dahil olmasıyla hikayenin seyrinin değişeceği ‘Yeşilçam’ın ikinci sezonu, şimdiden merakla bekleniyorÇağatay Ulusoy’a, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş ve Itır Esen’in eşlik ettiği dizinin zengin kadrosuna ikinci sezonda Bige Önal, Muhammet Uzuner, Hilmi Cem İntepe ve Kanbolat Görkem Arslan gibi önemli isimler katıldı.Usta yönetmen Çağan Irmak’ın yönetmenliğindeki ‘Yeşilçam’ın senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleminden çıkarken Sunset Film imzalı dizinin yapımcılığını Sibel Tuna üstleniyor.‘Yeşilçam’ın heyecanla beklenen ikinci sezonu yakında sadece BluTV’de!