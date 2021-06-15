‘Yeşilçam’ın ekibi, ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam ederken gösterişli dünyası ve kalplere dokunan hikayesiyle dizinin ikinci sezonundan ilk tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda, çok daha heyecanlı bir sezonun sinyalleri verilirken hikayede yepyeni bir dönemin başladığı da gözlerden kaçmıyor. Geçen yıllar, değişen dönem ve trendlerle ‘Yeşilçam’, izleyenleri yine ihtişamlı dünyasının içine çekerken, seyirci dizinin sevilen karakterlerinin hayatlarındaki değişim ve gelişimlere tanıklık edecek. Yeni karakterlerin dahil olmasıyla hikayenin seyrinin değişeceği ‘Yeşilçam’ın ikinci sezonu, şimdiden merakla bekleniyor
Çağatay Ulusoy’a, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş ve Itır Esen’in eşlik ettiği dizinin zengin kadrosuna ikinci sezonda Bige Önal, Muhammet Uzuner, Hilmi Cem İntepe ve Kanbolat Görkem Arslan gibi önemli isimler katıldı.
Usta yönetmen Çağan Irmak’ın yönetmenliğindeki ‘Yeşilçam’ın senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleminden çıkarken Sunset Film imzalı dizinin yapımcılığını Sibel Tuna üstleniyor.
‘Yeşilçam’ın heyecanla beklenen ikinci sezonu yakında sadece BluTV’de!
‘YEŞİLÇAM’ 2. SEZON TANITIMI:
Yeşilçam'ın yeni sezonundan çok konuşulacak tanıtım
Fark yaratan özel yapımlarıyla beğenileri toplayan, Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin ses getiren özel yapımı ‘Yeşilçam’ın ikinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Başrolünde başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yer aldığı ‘Yeşilçam’, ikinci sezonuyla hızını ve temposunu artırmaya hazırlanıyor. Usta yönetmen Çağan Irmak’ın kurduğu eşsiz dünyanın kapılarının bir kez daha aralanacağı; etkileyici hikayesi ve kadrosuna yeni katılan karakterleriyle ‘Yeşilçam’ın yeni sezonu, yakında izleyenlerin evlerine konuk olacak.
15.06.2021 19:09 Dizi Galeri