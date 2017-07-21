Yeşim Ceren Bozoğlu'nun dövmesi olay oldu!

Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını paylaştı.

Magazin - 22 Temmuz 2017 01:00
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun dövmesi olay oldu!
Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bir dönem fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu, sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, oldukça cesur pozuna, "İt say's alive" (Canlı diyor) şeklinde bir not yazdı.

Güzel oyuncunun dövmesine yorum ve beğeni yağdı.

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