Yeşim Ceren Bozoğlu'nun dövmesi olay oldu!

Magazin - 22 Temmuz 2017 01:00

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.Bir dönem fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu, sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, oldukça cesur pozuna, "İt say's alive" (Canlı diyor) şeklinde bir not yazdı.Güzel oyuncunun dövmesine yorum ve beğeni yağdı.