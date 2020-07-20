Yeşim Salkım: "Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var!"

Şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram'da yaptığı paylaşımda, yayınladığı karelerde herhangi bir Photoshop uygulaması olmadığını vurguladı ve dikkat çekici ifadeler kullandı.

20.07.2020 14:08 Magazin

Yeşim Salkım: "Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var!" Daha güzel görünmek adına filtre uygulayan ünlülere gönderme yapan Yeşim Salkım, çektiği kareleri Photoshop'a başvurmadan paylaştı.

52 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı mayolu pozlarına, "O zaman ful şopsuz. Siz yazmadan söyleyeyim; evet sarkmışım, hatta selülitlerim var ve ben iki kız çocuğu annesiyim. Beğenmediğiniz halimle onları emzirdim, büyüttüm ve böyle çok mutluyum" notunu yazdı.

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