Yeşim Salkım: Gerekirse küfür ederim
Gülben Ergen’le yaşadığı polemikle gündemde olan Yeşim Salkım, Cihangir’de bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.
Magazin - 13 Ocak 2017 12:32
Çıkışta, sosyal medyada Ergen’in hayranlarından hakaret mesajları aldığını belirten şarkıcı, nasıl bir önlem almayı düşündüğü sorusuna ilginç bir yanıt verdi:
“Bu konuda konuşmak istemiyorum ama çok fazla zorlarlarsa kapatırım, bloklarım gerekirse küfür ederim.”
Kaynak:haberturk.com
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