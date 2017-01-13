Yeşim Salkım: Gerekirse küfür ederim

Gülben Ergen’le yaşadığı polemikle gündemde olan Yeşim Salkım, Cihangir’de bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

Magazin - 13 Ocak 2017 12:32
Yeşim Salkım: Gerekirse küfür ederim
Çıkışta, sosyal medyada Ergen’in hayranlarından hakaret mesajları aldığını belirten şarkıcı, nasıl bir önlem almayı düşündüğü sorusuna ilginç bir yanıt verdi:

“Bu konuda konuşmak istemiyorum ama çok fazla zorlarlarsa kapatırım, bloklarım gerekirse küfür ederim.”





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Kaynak:haberturk.com
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