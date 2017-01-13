Yeşim Salkım: Gerekirse küfür ederim

Magazin - 13 Ocak 2017 12:32

Çıkışta, sosyal medyada Ergen’in hayranlarından hakaret mesajları aldığını belirten şarkıcı, nasıl bir önlem almayı düşündüğü sorusuna ilginç bir yanıt verdi:“Bu konuda konuşmak istemiyorum ama çok fazla zorlarlarsa kapatırım, bloklarım gerekirse küfür ederim.”Kaynak:haberturk.com