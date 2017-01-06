Yeşim'den hem Hülya'ya hem de Gülben'e salvo!

Arnavutköy’de görüntülenen şarkıcı Yeşil Salkım, hem Hülya Avşar’a hem de Gülben Ergen’e göndermede bulundu.

Magazin - 06 Ocak 2017 22:00
Yeşim'den hem Hülya'ya hem de Gülben'e salvo!
Eski eşinin kendisini Gülben Ergen'le aldattığı yönündeki imalı konuşmalarıyla son günlerde sık sık haberlere konu olan Yeşim Salkım, bu kez Ergen'in yanı sıra Hülya Avşar'a da salvo yaptı.


Önceki gün Elif Güvendik'le birlikte Arnovutköy'de objektife takılan Yeşim Salkım, ayaküstü gazetecilere verdiği röportajda Gülben Ergen ve Hülya Avşar'ı kızdıracak sözler söyledi. Yeni bir diziye başlayacağını müjdeleyen şarkıcı, basın mensuplarının, dizilerde rol almak için çalışma şartları koyan Hülya Avşar’ı hatırlatması üzerine "Bu sektör belli, öyle bir kuralım yok" diyerek rakibine taş attı.

"İSMİMİZ YAN YANA GELMESİN"

Salkım, eski eşi Hakan Uzan’ın kendisini Gülben Ergen’le aldattığını ima etmiş, Ergen ise “Onu Allah’a havale ediyorum” demişti. Bu açıklamayla ilgili de Salkım, “Karşılıklı birbirimizi Allah’a havale etmişiz demek ki. Çünkü ben önce Allah’a havale etmiştim. Allah katında kim doğru kim yanlış Rabbim bilir. İsmimin onunla yan yana gelmesini istemiyorum. Gerçeklerin zaman içinde ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır” dedi. Salkım, terör olaylarına tepkisini, “İnadına şarkı söyleyeceğiz” diyerek gösterdi.

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