Yeşim'den hem Hülya'ya hem de Gülben'e salvo!

Magazin - 06 Ocak 2017 22:00

Eski eşinin kendisini Gülben Ergen'le aldattığı yönündeki imalı konuşmalarıyla son günlerde sık sık haberlere konu olan Yeşim Salkım, bu kez Ergen'in yanı sıra Hülya Avşar'a da salvo yaptı.Önceki gün Elif Güvendik'le birlikte Arnovutköy'de objektife takılan Yeşim Salkım, ayaküstü gazetecilere verdiği röportajda Gülben Ergen ve Hülya Avşar'ı kızdıracak sözler söyledi. Yeni bir diziye başlayacağını müjdeleyen şarkıcı, basın mensuplarının, dizilerde rol almak için çalışma şartları koyan Hülya Avşar’ı hatırlatması üzerine "Bu sektör belli, öyle bir kuralım yok" diyerek rakibine taş attı.Salkım, eski eşi Hakan Uzan’ın kendisini Gülben Ergen’le aldattığını ima etmiş, Ergen ise “Onu Allah’a havale ediyorum” demişti. Bu açıklamayla ilgili de Salkım, “Karşılıklı birbirimizi Allah’a havale etmişiz demek ki. Çünkü ben önce Allah’a havale etmiştim. Allah katında kim doğru kim yanlış Rabbim bilir. İsmimin onunla yan yana gelmesini istemiyorum. Gerçeklerin zaman içinde ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır” dedi. Salkım, terör olaylarına tepkisini, “İnadına şarkı söyleyeceğiz” diyerek gösterdi.