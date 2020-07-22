Yeşim Salkım, Murat Övüç'ü yerden yere vurdu!

Murat Övüç'ten tepki çeken sözler: "Ne olacak bu kadınlar?"

Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı!

Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin ile ilgili skandal bir açıklamaya imza atan Murat Övüç'e en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri de Yeşim Salkım oldu.Murat Övüç'ün ortaya çıkan videosunda "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…" sözleri bir anda gündem oldu.Bu açıklamasının ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada Övüç'e tepki yağdı. Hatta Twitter'da ''PisliksinMuratÖvüç' şeklinde etiket oldu. TT listesinde birinci sıraya yerleşti. Övüç ise yaptığı açıklamada "Orada bir yanlış anlaşılma var şiddetin her türüne karşıyım ama kadınlar da kendilerini tutacaklar dedim" diyerek kendini savundu.Murat Övüç'e en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri de Yeşim Salkım oldu. Salkım, Övünç'e bu sözlerle cevap verdi:"Bak Murat Övüç cinsel yönelimin beni hiç ilgilendirmez amaaaaaa eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız. 'Kadın erkeğin bir adım gerisindedir' gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi malesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin! Ettiğiniz küfürlere ve ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Bence çünkü hiç bir bilinçli toplum sizi kıymetli bir yere koymaz. 2 kızım var ve senin haddine değil bizim nasıl yürüyeceğimiz. Sana bir psikolog tavsiyesi... Murat Övüç bu arada sayfamı bu video ile kirlettiğim için tüm aklı başında değerli takipçilerimden özür dilerim, itinayla kaldıracağım zamanı gelince."