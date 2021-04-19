Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo, özel jet bulamadığı için bir tarifeli uçağı kapatmıştı. Subaşı da uçaktan kızı Melisa’yla birlikte paylaşım yaparak sevgilisine teşekkür etti.
Yeşim Salkım o görüntüleri şu sözlerle eleştirdi:
“İyi de hadi adam uçağı kiraladı tamam niye paylaşıyorsun #seymasubasi hadi paylaştın tamam niye çocuğunu alet ediyorsun kendini koysana günah değil mi? Küçük hiç bir duruma vakıf değil o çocuk yazık gerçekten iler de mutsuz bir kadın olucak ve sorumlusu sen olacaksın”
Yeşim Salkım'dan Şeyma Subaşı'na: "Niye çocuğunu alet ediyorsun"
Sevgilisi Şeyma Subaşı'na uçak kapattı. Subaşı uçaktan kızı Melisay'la paylaşım yaptı. Yeşim Salkım o görüntülere tepki gösterdi.
19.04.2021 19:14 Magazin