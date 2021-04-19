Yeşim Salkım'dan Şeyma Subaşı'na: "Niye çocuğunu alet ediyorsun"

Sevgilisi Şeyma Subaşı'na uçak kapattı. Subaşı uçaktan kızı Melisay'la paylaşım yaptı. Yeşim Salkım o görüntülere tepki gösterdi.

19.04.2021 19:14 Magazin

Yeşim Salkım'dan Şeyma Subaşı'na: "Niye çocuğunu alet ediyorsun" Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo, özel jet bulamadığı için bir tarifeli uçağı kapatmıştı. Subaşı da uçaktan kızı Melisa’yla birlikte paylaşım yaparak sevgilisine teşekkür etti.


Yeşim Salkım o görüntüleri şu sözlerle eleştirdi:

“İyi de hadi adam uçağı kiraladı tamam niye paylaşıyorsun #seymasubasi hadi paylaştın tamam niye çocuğunu alet ediyorsun kendini koysana günah değil mi? Küçük hiç bir duruma vakıf değil o çocuk yazık gerçekten iler de mutsuz bir kadın olucak ve sorumlusu sen olacaksın”

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