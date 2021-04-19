Yeşim Salkım'dan Şeyma Subaşı'na: "Niye çocuğunu alet ediyorsun"

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo, özel jet bulamadığı için bir tarifeli uçağı kapatmıştı. Subaşı da uçaktan kızı Melisa’yla birlikte paylaşım yaparak sevgilisine teşekkür etti.“İyi de hadi adam uçağı kiraladı tamam niye paylaşıyorsun #seymasubasi hadi paylaştın tamam niye çocuğunu alet ediyorsun kendini koysana günah değil mi? Küçük hiç bir duruma vakıf değil o çocuk yazık gerçekten iler de mutsuz bir kadın olucak ve sorumlusu sen olacaksın”