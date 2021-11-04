Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz'e: İyi ki doğdun bebek!

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Pınar Deniz, 28. yaşına girdi. Deniz'in doğum gününü kutlayan ilk isim ise sevgilisi Yiğit Kirazcı oldu. Kirazcı, Instagram hesabından Pınar Deniz ile aşk pozunu yayınladı. Ünlü oyuncu, sevgilisine, "İyi ki doğdun bebek!" sözleriyle seslendi. Deniz de aynı kareyi kendi sayfasında yayınlayarak, Yiğit Kirazcı'ya teşekkür etti.