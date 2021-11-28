Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz'le 'evlilik' sorusuna cevap!

Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz'e: İyi ki doğdun bebek!

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Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı çiftinden aşk pozu!

Kanal D dizisi 'Yargı'da rol alan Uğur Aslan, 'Afara Bir Arabesk Müzikali' ile sevenleriyle buluştu. Rol arkadaşını yalnız bırakmayan Pınar Deniz, müzikale kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı ile birlikte katıldı.Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren ikili, neşeli halleri dikkat çekerken, 'evlilik' sorusu karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadılar.'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Yiğit Kirazcı, "Diziden sonra evliliğe bakış açınız değişti mi?" sorusuna, "Diziden sonra değişmedi. Zaten evlilikle ilgili bir bakış açım var. Zaman her şeyi gösterir. Böyle şeyler konuşacak vakit değil şu anda. Hayat, bakalım" yanıtını verdi. (Kaynak: milliyet.com.tr)