Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz'le 'evlilik' sorusuna cevap!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile 'Evlilik Hakkında Her Şey'in Yıldırım'ı Yiğit Kirazcı, 'Aşkın Kıyameti' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamıştı. Bir etkinlikte objektiflere yansıyan oyuncu çift, 'evlilik' sorusuyla karşılaştı.

28.11.2021 11:21 Magazin

Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz'le 'evlilik' sorusuna cevap! Kanal D dizisi 'Yargı'da rol alan Uğur Aslan, 'Afara Bir Arabesk Müzikali' ile sevenleriyle buluştu. Rol arkadaşını yalnız bırakmayan Pınar Deniz, müzikale kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı ile birlikte katıldı.

Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz'e: İyi ki doğdun bebek!

Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz'e: İyi ki doğdun bebek!



Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren ikili, neşeli halleri dikkat çekerken, 'evlilik' sorusu karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadılar.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!



"BÖYLE ŞEYLER KONUŞACAK VAKİT DEĞİL"
'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Yiğit Kirazcı, "Diziden sonra evliliğe bakış açınız değişti mi?" sorusuna, "Diziden sonra değişmedi. Zaten evlilikle ilgili bir bakış açım var. Zaman her şeyi gösterir. Böyle şeyler konuşacak vakit değil şu anda. Hayat, bakalım" yanıtını verdi. (Kaynak: milliyet.com.tr)

Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı çiftinden aşk pozu!

Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı çiftinden aşk pozu!
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: