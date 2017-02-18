Yiğit Özşener, 'Cesur ve Güzel'de

Dizi - 18 Şubat 2017 17:11

Yaklaşık üç senedir televizyon ekranlarından uzak olan Yiğit Özşener, 'Cesur ve Güzel'le ekranlara geri dönüyor.Başarılı oyuncu, dizide' Adalet'in (Nihan Büyükağaç) yaklaşık 30 senedir hapishanede yatan gizemli ağabeyi 'Rıza' karakterini canlandıracak.Dizinin şimdiye kadar yayınlanan bölümlerinde Rıza'nın yüzünü görmeden hikayesine tanık olan izleyiciler, gizemli karakterin kimliğini oldukça merak etmişti. Hapishaneden nakli sırasında firar eden Rıza, dizinin yayınlanacak yeni bölümünde Korludağ Kasabası'nın, özellikle 'Tahsin' ve Adalet'in korkulu rüyası olacak.Yiğit Özşener, 'Cesur ve Güzel'in 23 Şubat Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde ekrana gelecek.Kaynak: milliyet.com.tr