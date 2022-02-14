Danilo Giorgianni, Yıkılanzii.com için Türkiye'ye geldi! Burcu Kıratlı ile poz verdi!

Ünlü influencer Danilo Giorgianni, ünlü birçok yerli ve yabancı moda, kozmetik ve aksesuar markalarının yer alacağı dijital platform yıkılanzii.com için Türkiye'ye geldi. Davette ünlü oyuncu Burcu Kıratlı da vardı. Dünyaca ünlü Hollywood markasının yüzü olacağını açıklayan Kıratlı, Danilo Giorgianni ile bir araya gelerek sempatik pozlar verdi.Marka Yatırım Holding A.Ş. iştiraki yıkilanzii.com için Türkiye'ye gelen ve marka yüzü olan Danilo Giorgianni davette açıklamalarda bulundu. Giorgianni, “Böyle bir online alışveriş platformunun marka yüzü olacağım için çok mutluyum. Türkiye'de bulunmak ve buradan tüm dünyaya modayı sunmak benim için gurur verici. Büyükbabam Türk olduğundan kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Burcu Kıratlı gibi güzel bir kadınla bu projede yer almak da heyecan verici.” dedi.Online alışveriş platformu yıkılanzii.com'da dünyaca ünlü İtalyan markalarının yanı sıra Giyim Sanayicileri Derneği bünyesinde bulunan birçok markayı bulmak mümkün. Teknoloji ve lojistik altyapısı ile Türkiye'den dünyanın birçok ülkesine moda ihraç edecek platform, Mart ayında faaliyet gösterecek. Platformda ünlü markaların farklı modellerini bulmak mümkün. Merkezi Türkiye’de olacak platform, Ortadoğu ve Avrupa'da da aktif olacak.