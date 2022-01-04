Yılbaşı konserine özel uçakla gitti!

“Kaybolan Yıllar”, “Gelen Gideni Aratır”, “Masum” ve “Nerdesin” şarkılarına yaptığı cover çalışmalarla 2021’e damgasını vuran Uriel, yılı muhteşem bir konserle uğurladı. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde verdiği konserleri yoğun ilgi gören başarılı sanatçı, yılbaşı geccesi Almanya’nın en büyük mekanlarından birinde düzenlenen özel partide sahneye çıktı.Uriel, Almanya’nın Kiel şehrindeki mekana gitmek için hava yolunu kullandı. Ünlü yıldız, şehre özel uçakla gitti. Pilot Frank Cosari yönetiminde Aschaffenburg’den havalanan uçak, Uriel’e heyecan yüklü dakikalar yaşattı. Uriel, büyük ilgi gören konserinde de şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıdı.Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Uriel, sevenlerine yeni yıl müjdesi de verdi. “Eğrisi Doğrusu” cover’ının çok yakında dijital platformlarda yayınlanacağını duyuran Uriel, hemen ardından başka sürprizlerle dinleyicilerinin karşısına çıkacağını açıkladı.