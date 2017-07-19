Yıldız Asyalı 1 yılda forma girdi

Magazin - 19 Temmuz 2017 14:32

2015 yılının Kasım ayında Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı geçen haziran ayında da anne olmuştu. Kızı Ayşe Mira ile Bodrum'da tatile çıkan Yıldız Asyalı, "1 haftadır Bodrum’dayım. Ama kızım hasta olduğu için evden ilk kez çıktık”" dedi. Güzel oyuncu ayrıca 10 kilo verip doğum kilolarından kurtulduğunu da açıkladı.