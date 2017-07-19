2015 yılının Kasım ayında Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı geçen haziran ayında da anne olmuştu. Kızı Ayşe Mira ile Bodrum'da tatile çıkan Yıldız Asyalı, "1 haftadır Bodrum’dayım. Ama kızım hasta olduğu için evden ilk kez çıktık”" dedi. Güzel oyuncu ayrıca 10 kilo verip doğum kilolarından kurtulduğunu da açıkladı.
Yıldız Asyalı 1 yılda forma girdi
2016'nın haziran ayında anne olan oyuncu Yıldız Asyalı doğum kilolarından kurtulup eski formuna kavuştu.Magazin - 19 Temmuz 2017 14:32
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