Takvim gazetesinde yer alan habere göre; kızı Ayşe Mira'yla birlikte bütün gün oyunlar oynayıp, denizin keyfini çıkaran Yıldız Asyalı, adeta çocukluk yıllarına döndü.
Geçtiğimiz yaz yönetmen Kerem Saka ile evlenip, 30 gün sonra boşanan 40 yaşındaki oyuncu, Bodrum tatilinde böyle görüntülendi.
Yıldız Asyalı tatil sezonunu açtı
Yıldız Asyalı, her sene olduğu gibi bu yaz da Bodrum'a demir attı. Ünlü oyuncu, önceki gün kızı Ayşe Mira ile birlikte Gümüşlük'te objektiflere takıldı.
31.07.2021 01:00 Magazin