Yıldız Asyalı tatil sezonunu açtı

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; kızı Ayşe Mira'yla birlikte bütün gün oyunlar oynayıp, denizin keyfini çıkaran Yıldız Asyalı, adeta çocukluk yıllarına döndü.Geçtiğimiz yaz yönetmen Kerem Saka ile evlenip, 30 gün sonra boşanan 40 yaşındaki oyuncu, Bodrum tatilinde böyle görüntülendi.