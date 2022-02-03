Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti nişanlandı!

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy dün akşam düzenlenen sade bir törenle evliliğe ilk adımı attı. Önce Oktay, Atiksoy'yu ailesinden istedi. Ardından da çift aile arasında yüzük taktı. Gecceden fotoğraflar, sosyal medyadan paylaşıldı. Çifte başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden "Maşallah", "Allah nazardan korusun" gibi yorumlar geldi.Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoy'a böyle evlilik teklif etmişti. Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağmıştı.