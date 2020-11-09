Yıldız Tilbe-Bilal Sonses düetinden ilk görüntüler geldi!

Türk pop müziğinin genç ve başarılı ismi Bilal Sonses'in hayali gerçek oldu. Kendi single çalışmalarının yanı sıra bestelediği şarkılarla da büyük bir başarı yakalayan Sonses, bir röportajında hedefinin Yıldız Tilbe ile düet yapmak olduğunu dile getirmişti.İkili geçtiğimiz akşam beraber seslendirdikleri 'Hasbelkader'in klip çekimi için bir araya geldi. 'Hasbelkader' 13 Kasım Cuma günü Wovie Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.