Yıldız Tilbe bir laf etti, tozu dumana kattı! "Parti kur oy verelim"

Sesiyle bizleri büyüleyen, her söylediği parçada dinleyenlerini bambaşka duygulara sürükleyen Yıldız Tilbe şüphesiz Türkiye'nin en iyi seslerinden biri. Şarkıcılıktaki başarısı artık tartışılmaz durumda. Sesiyle milyonları peşinden sürüklemeyi başaran Tilbe bu kez de attığı tweet'lerle gündem yaratmaya devam ediyor.Ünlü şarkıcının yazdıkları büyük ilgi görürken paylaşım rekorları kırıyor. Yıldız Tilbe son olarak, "On üniversite bitirmiş, dünyayı görmüş öğretimli bir insan her konuda profesör, Ainstain olsa ahlak sahibi değilse eğitimsizdir. Eğitim Ahlatır, gerisi okumakla, tecrübeyle hayattan öğrenilir” sözlerini paylaştı.Yıldız Tilbe'nin bu paylaşımına takipçileri alkış emojisiyle destek verirken, "parti kur oy verelim" yorumlarında bulundu.